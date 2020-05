Raccolta fondi tra dipendenti e dirigenza di Solution Bank, 15mila euro alla Protezione civile

Ha fruttato 15.000 euro la raccolta di fondi partita da molti dipendenti e condivisa dalla dirigenza di Solution Bank, fondi destinati a sostegno della Protezione Civile dell’Emilia Romagna, impegnata attivamente a combattere l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Nel momento della crisi tra i dipendenti di Solution Bank è nata la volontà di organizzare una raccolta fondi da destinare ad un ente, un’organizzazione impegnata attivamente nella lotta contro il virus. L’iniziativa, subito appoggiata dalla dirigenza della Banca, ha riscosso successo e ha visto una larga partecipazione sia tra i dipendenti che tra il Cda di Solution Bank. Durante il mese di aprile, infatti, grazie alla generosità dimostrata da chi ha partecipato, sono stati raccolti 15.000 euro che sono stati destinati alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Mercoledì scorso nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in via Silvani a Bologna si è tenuta una cerimonia di consegna della donazione. Erano presenti Massimo Versari, Presidente di Solution Bank, e Rita Nicolini, Direttore dell’Agenzia. Spiega una nota: "Solution Bank, che unisce una Banca Retail e Piccole Imprese dalle radici emiliano-romagnole ad un Corporate & Investment Bank che opera sul territorio nazionale, con questo gesto ha voluto dimostrare vicinanza e ringraziamento ad un'istituzione che durante questa emergenza ha lavorato senza sosta con tenacia ed impegno aiutando tutti noi in un momento difficile e complicato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.