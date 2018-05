Ragazze e imprese protagoniste: torna il "Girls’ Day"

Si conclude l’edizione 2018 dell’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, finalizzata al coinvolgimento delle studentesse di seconda media che il 26 aprile hanno avuto l’opportunità di conoscere le aziende locali vivendo per un giorno un’esperienza di lavoro. 286 ragazze e 79 imprese che hanno aderito al progetto “Girls’ Day” saranno le protagoniste delle cerimonie conclusive di sabato 26 maggio. Due momenti di incontro dedicati sia alle giovani studentesse che hanno preso parte al “Giorno delle ragazze”, sia agli imprenditori che il 26 aprile scorso le hanno ospitate.

L’iniziativa è stata avviata nella provincia di Forlì-Cesena già negli scorsi anni da alcune associazioni di categoria sulla scia di quanto già intrapreso dal Comune di Bressanone per l’Italia e da altri 13 stati d’Europa. Riproposta dalla Camera di Commercio della Romagna, si è svolta con successo e piena soddisfazione delle ragazze che per una giornata sono venute a contatto con la realtà lavorativa che rappresenta una nuova dimensione per queste giovani studentesse. Si tratta di un’esperienza di “orientamento sul campo” da trasmettere a quanti vivono intorno, cominciando proprio dai compagni di classe e dagli insegnanti, esperienza che si concluderà nelle tre cerimonie, una per le scuole del comprensorio forlivese, una per il comprensorio cesenate e una per il comprensorio riminese, secondo un programma comune:

A Forlì, ore 9.30 nella sede della Camera di Commercio della Romagna (Corso della Repubblica, 5 - Sala Zambelli 2° piano) secondo il seguente programma: saluti iniziali Camera di Commercio della Romagna; proiezione video; intervento rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale; intervento ad alcune imprese ospitanti, studentesse ed insegnanti presenti in sala; consegna degli attestati di partecipazione a studentesse ed imprese; conclusioni. Hanno partecipato l'

Le scuole che hanno partecipato

Istituto Comprensivo Valmontone, Castrocaro Terme e Terra del Sole

IC 2 Palmezzano

IC 8 S. Martino in Strada

IC 6 B. Croce

IC 7 Zangheri

Istituto Comprensivo "E. Rosetti" SM Marinelli, Forlimpopoli

Scuola Media "Via A. Frank"

Cesena - Scuola Media Viale della Resistenza

Scuola Media S. Mauro Pascoli

Scuola media Dante Arfelli Cesenatico

IC Civitella, sezione Civitella

IC Civitella, sezione Cusercoli

IC Civitella, sezione Galeata