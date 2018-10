Realtà aumentata e realtà virtuale: le imprese “toccano con mano” le tecnologie I4.0

La sede forlivese della Camera di commercio della Romagna ha ospitato giovedì il secondo incontro, organizzato dal Pid Punto Impresa Digitale, della Pid Academy per illustrare alcune delle tecnologie più promettenti per l’Impresa 4.0: realtà aumentata e realtà virtuale. Grazie all’utilizzo di strumenti di visualizzazione, come ad esempio gli smart glass, è possibile vedere il mondo che ci circonda ed i prodotti che utilizziamo sotto un altro “punto di vista”: arricchiti di informazioni utili per migliorarne la fruizione da parte del cliente finale (realtà aumentata), oppure immergendosi in un contesto del tutto nuovo ed artificiale (realtà virtuale), ma creato per trasmettere insieme al prodotto, l’emozione che si potrebbe vivere attraverso l’esperienza.

All'evento erano presenti una trentina di imprese interessate ad ascoltare gli esperti coinvolti nel programma, ovvero Luca Piccinini (referente area Visione Artificiale e Realtà Aumentata T3LAB), Sergio Piastra (dottorato che lavora al Laboratorio di Realtà Virtuale dell'Università di Bologna a Forlì) e Raffaele Salvemini (Ceo della Startup Vibre, impegnata nello sviluppo di un Sistemi di realtà virtuale e Intelligenza Artificiale per la riabilitazione dei pazienti colpiti da ictus).

Luca Bartoletti del Cise ha inoltre presentato i servizi erogati dal Pid e, a seguire, sono stati realizzati gli incontri individuali con l'esperto per approfondire le esigenze specifiche delle imprese sui diversi temi trattati e visionare i diversi modelli di Smart Glasses ad oggi disponibili. Questo è stato il secondo del Ciclo di incontri della Pid Academy, al quale seguiranno altri 5 appuntamenti sulle nuove Tecnologie della Impresa 4.0: 18 ottobre a Forlì su Additive Manufacturing e Stampa 3D; 8 novembre, a Rimini, su IOT Internet delle cose; 15 novembre, a Rimini, su Robot e Cobot (Robot Collaborativi); 22 novembre a Cesena su Cybersecurity e Cloud; e 13 dicembre a Cesena su Big Data e Intelligenza Artificiale.

L'obiettivo della Pid Academy è quello di permettere ai partecipanti di "toccare con mano" l'Impresa 4.0, diffondere la cultura digitale e di aiutare e accompagnare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali a comprendere le nuove tecnologie e cogliere tutte le opportunità offerte dall’innovazione digitale. Tutti gli incontri sono gratuiti ed è possibile l'iscrizione on-line sul sito della Camera di commercio della Romagna www.romagna.camcom.it. Pagina facebook @cameradicommerciodellaromagna.