Modigliana, per l'Alpi è tempo di "fase 2": "E' una sfida senza precedenti"

L'Alpi di Modigliana si prepara a riavviare la produzione. Ad annunciarlo, attraverso un post su Facebook dell'azienda, è il presidente Vittorio Alpi. "Sarà un processo graduale per assicurare l’adozione di un nuovo sistema di lavoro che metta ogni persona in condizioni di operare in piena sicurezza - chiarisce il patron -. L’ufficio spedizioni e la logistica sono attivi da mercoledì. L’Ufficio Commerciale continua la sua attività in smart working ed è a disposizione per ridefinire i tempi di consegna".

"Siamo chiamati a rispondere a una sfida senza precedenti - conclude -. Stiamo mettendo in atto un fortissimo impegno che ci permetta di conciliare la soddisfazione dei clienti con la garanzia di condizioni di lavoro che impediscano la diffusione del virus. Siamo convinti che questo sarà il motore della nostra ripartenza". L'11 marzo la ditta aveva annunciato la chiusura, col presidente che aveva motivato la decisione come segno di tutela nei confronti di dipendenti e la nostra comunità", anche se "stiamo tutti bene".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto da Facebook Alpi