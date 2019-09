Sindacati, Riccardo Zoli eletto nella segreteria Fim-Cisl Romagna

Il forlivese Riccardo Zoli, già operatore sindacale per la Fim-Cisl Romagna e responsabile dell'area sindacale territoriale di Forlì, è stato eletto nella segreteria Fim-Cisl Romagna. La proclamazione è avvenuta martedì, nella sede della Cisl Romagna di Rimini, quando si è riunito il Consiglio Generale della Fim Cisl Romagna, che ha discusso le proposte dell'ipotesi di Piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Federmeccanica-Assistal 2020/2022, ipotesi che sarà votata dai lavoratori nelle assemblee sindacali già in concorso e che si concluderanno il 15 ottobre.