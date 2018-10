Alea Ambiente cerca autisti per la raccolta porta a porta

Alea Ambiente, la società in house che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nei 13 Comuni del bacino Forlivese, forma una graduatoria per l'eventuale assunzione con contratto di somministrazione a tempo determinato di autisti addetti alla raccolta ed attività accessorie che presteranno servizio nei Comuni gestiti. Si cercano autisti con patente C - CQC e patente E - CQC. Tra i requisiti richiesti "buona conoscenza del territorio della provincia di Forlì, disponibilità al lavoro su turni ed esperienza nella guida di mezzi con patente C ed E".

Costituiscono requisiti preferenziali l'esperienza come autista nella raccolta porta a porta, domicilio nel bacino forlivese dei Comuni gestiti.

A seguito dello screening dei curricula vitae pervenuti entro il 5 novembre esclusivamente tramite candidatura online (sezione Lavora con Noi di Alea Ambiente, il colloquio selettivo verrà effettuato solo ai candidati in possesso dei requisiti indispensabili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul portale di Alea Ambiente