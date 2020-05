Rifiuti, riprendono le attività nei punti Alea: ingressi contingentati e servizi essenziali

Dopo gli EcoCentri, Alea Ambiente riapre anche i propri spazi di contatto con il pubblico. Martedì è ripresa l’attività nei Punti Alea del territorio, nei consueti orari e giorni di apertura. Nello specifico, il Punto Alea di Forlì, in via Golfarelli (che era rimasto aperto in queste settimane di emergenza solo per accogliere le pratiche relative ad attivazioni e cessazioni di contratti con relativa consegna e restituzione di contenitori) sarà a disposizione degli utenti anche per il ritiro di contenitori di solidarietà per pannolini e pannoloni e per la sostituzione di contenitori danneggiati.

Venerdì prossimo riapriranno poi anche i Punti Alea di Dovadola e Cusercoli. In tutti, l'accesso sarà consentito esclusivamente per effettuare le pratiche sopracitate, relative a servizi essenziali. Per altre necessità, gli utenti possono contattare il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) e telefono 0543.784700 (da cellulari) dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 13 (esclusi i festivi); email (info@alea-ambiente.it); App Alea Ambiente e sito "www.alea-ambiente.it". Gli ingressi saranno comunque contingentati al fine di garantire, all’interno degli ambienti, la presenza di un numero limitato di utenti e il rispetto della distanza di sicurezza tra loro.

Nella giornata del venerdì, il Punto Alea di Forlì riceverà esclusivamente su appuntamento. Per info su orari e giorni di apertura, consultare il sito www.alea-ambiente.it alla sezione "Raccolta porta a porta" e "Punti Alea". Per ulteriori info, consultare la sezione Faq del sito oppure contattare Alea Ambiente al Numero Verde 800.68.98.98; da cellulare al telefono 0543.784700.