Rinnovati gli organi di Federottica: alla presidenza il forlivese Maurizio Spada

Il Comitato di coordinamento regionale di Federottica (Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi, aderente a Confcommercio) ha eletto lo scorso 30 gennaio quale nuovo presidente per il prossimo quadriennio Maurizio Spada, presidente di Federottica Forlì-Cesena e titolare dell’Ottica Gallery a Forlì. "Ringrazio tutti coloro che, con questa nomina , hanno avuto fiducia in me - ha dichiarato il èresidente Spada -. Sarà parte importante del mio mandato sensibilizzare, attraverso Federottica regionale, l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza che svolge la categoria con il proprio lavoro quotidiano, fatto di professionalità e di servizio, come anello importante di congiunzione della filiera della salute della vista".

"Colgo l’occasione per ringraziare - conclude Spada - chi mi ha preceduto, Gianni Allodi, presidente che per anni con passione e dedizione ha diretto Federottica Emilia Romagna, Andrea Amedei, presidente Federottica Modena, che mi affiancherà con la vicepresidenza, e tutti i presidenti provinciali, ma non ultimi tutti i soci Federottica Emilia Romagna che con il loro impegno quotidiano danno lustro alla categoria".