Rinnovati i vertici nazionali di Federfiori: riconferma per il forlivese Raffaele Nigro

Si è tenuto a Erba, in provincia di Como, il Consiglio Nazionale Federfiori-Confcommercio. All’ordine del giorno, tra i tanti punti in discussione, c’era il rinnovo delle cariche sociali: Carlo Sprocatti, come già annunciato in varie occasioni, ha lasciato la sua carica ed il Consiglio ha eletto Presidente di Federfiori-Confcommercio, il siciliano Rosario Alfino. Lo affiancheranno in questa nuova avventura i due vicepresidenti, Maria Teresa Tagliabue (Lombardia) e Piero Amarante (Piemonte) e i due componenti di Giunta Raffaele Nigro (Emilia Romagna) e Francesco Mastroianni (Calabria). Nella rinnovata Giunta è stato riconfermato il forlivese Raffaele Nigro già presidente di Federfiori Forlì-Cesena e di Federfiori Emilia Romagna. "La nuova Giunta guiderà con rinnovata energia tutte le attività e le iniziative di Federfiori, facendo tesoro dell’esperienza ventennale del Presidente uscente Carlo Sprocatti", viene evidenziato.