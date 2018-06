Rinnovo del contratto di lavoro, sospeso lo sciopero degli operai agricoli

Le organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila hanno annunciato la sospensione dello sciopero e delle manifestazioni programmate in ragione della riconvocazione delle organizzazioni sindacali di categoria, al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro "Operai Agricoli e Florovivaisti", da parte di Coldiretti, Cia e Confagricoltura. "La trattativa per il rinnovo è convocata per martedì prossimo alle ore 10.30, nella sede di Confagricoltura nazionale a Roma - viene comunicato -. Pur mantenendo la mobilitazione, tutte le iniziative previste saranno sospese, in attesa dell’evoluzione del confronto".