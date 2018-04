Riprendono gli appuntamenti di primavera di Confedilizia

Sabato, dalle ore 10.30 alle 12:30, nella saletta "Avv. Veruska Bersani" di Confedilizia (via Giorgina Saffi 5), riprendono gli appuntamenti di primavera. Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, osserva che "con gli oltre 50 salotti tenuti nel corso di due anni, da aprile 2016 al febbraio, è stata fornita alla Cittadinanza una ampia informazione sulle principali problematiche di interesse degli utenti del bene casa per affrontare sempre meglio le sfide del presente. Con l'apertura di sabato il Centro Studi Ape-Confedilizia intende approfondire le esigenze di maggior rilevanza che verranno poste dagli intervenuti al fine di programmare salotti di più stretta attualità". L’associazione donerà ai partecipanti il periodico Confedilizia notizie di aprile con 32 pagine di informative, notizie, sentenze sul pianeta casa oltre ad un piccolo omaggio. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. E' raccomandata la prenotazione con sms al numero 342,41.52.188 o via mail a apeforli@gmail.com.