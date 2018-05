Risparmio energetico, un convegno per approfondire le esigenze dei condominii

Venerdì alle ore 15:30, nella Sala della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in Corso Garibaldi, l’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Forlì e Cesena, aderente a Confedilizia, in collaborazione con Air, organizza un convegno aperto a tutta la cittadinanza. Il geometra Roberto Paltrinieri e tecnici professionisti di Sidel Ingegneria terranno una informativa inerente i temi di "energetica - acustica" nel corso della quale verranno illustrate modalità, obblighi normativi e percorsi formativi.

L'ingegnere Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, osserva che "l’Ape-Confedilizia è impegnata a fornire alla Cittadinanza una ampia informazione sulle principali problematiche di interesse degli utenti del bene casa. Con il convegno di venerdì il Centro Studi Ape-Confedilizia intende approfondire le esigenze dei condominii anche in via propedeutica ai partecipanti dei corsi per amministratori di dondominio che Confedilizia organizza in diverse modalità, di cui il settimo nella sua forma locale e frontale si è recentemente concluso”. L’evento e gratuito fino ad esaurimento posti. E' raccomandata la prenotazione con un messaggio al numero 3424152188 o all'indirizzo email apeforli@gmail.com.