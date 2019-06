Completati i lavori al Grand Hotel delle Terme, sarà pronto per il Festival di Castrocaro

Riaprono le porte, a partire da giovedì 27 giugno, al Grand Hotel Castrocaro: dopo un’importante ristrutturazione che ha interessato l’intero complesso in tipico stile Art Déco, il Grand Hotel è ora pronto ad accogliere nuovamente gli ospiti, soprattutto ora che si avvicina il periodo dello storico Festival di Castrocaro. Il Grand Hotel Castrocaro sorge all’interno di un vasto parco secolare, con maestose sequoie centenarie, cedri dell’Himalaya insieme a piante fiorite e officinali dei primi del ‘900. Inaugurato nel 1938 da Umberto di Savoia, i lavori di rinnovo hanno coinvolto soprattutto gli interni, portando alla luce una nuova ed elegante immagine, mettendo assieme un’antica residenza e gli agi della tecnologia moderna.

La struttura ha 104 camere e suite, dalle diverse metrature, hanno terrazze private con Jacuzzi e, in alcuni casi, sono provviste di cucina ad uso esclusivo. Novità anche per quanto riguarda l’offerta culinaria: il “timone” è nelle mani dello Chef Giuseppe Morra cheelabora i piatti della tradizione romagnola in chiave creativa. L’offerta ristorativa è completata da un bar finemente decorato e un bio-bar. Tra i servizi offerti dal Grand Hotel per rendere unico il soggiorno tante le numerose attività all’aria aperta: all’interno del parco secolare si trovano sei piscine per rilassarsi en plein air, tantissimi percorsi per jogging e passeggiate; non mancano poi spazi per rilassarsi e leggere un libro sotto l’ombra di uno splendido arbusto secolare. Per chi cerca delle coccole benessere c’è poi la SPA: esclusivamente riservata agli ospiti del Grand Hotel è un mondo sotterraneo, costituito da piscine con idromassaggio, bagno turco, sauna, cascata di ghiaccio, docce emozionali ed esperienza di kneipp verticale. Un vero e proprio angolo di paradiso dove poter concedersi massaggi tailandesi, trattamenti ayurvedici ed esperienze di coppia.