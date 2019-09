Per il 40esimo compleanno la profumeria si regala un look ricco di fascino

Giovedì, in occasione dei 40 anni di attività, è stato tolto il velo sulla nuova immagine di Romagnola Profumi – Ethos, in via Ravegnana 373/B. Un’immagine ricca di fascino e stile, a partire dalla facciata che ha lasciato tutti di stucco, con la cascata di paillette nere che creano un effetto animato. Anche all’interno, i numerosi visitatori che hanno preso parte all’inaugurazione, sono rimasti piacevolmente colpiti dal restyling ideato dall’architetto Massimiliano Antimi che ha curato il progetto in collaborazione con l’ingegner Elisa Petrini.

Durante la giornata, sette make-up artist di alcuni dei più importanti brand internazionali (Dior, Sisley Paris, Lancome, Yves Saint Laurent, Clarins, Diego Dalla Palma e Shiseido) hanno offerto prove trucco e beauty experience alle numerose clienti, fino all’inaugurazione ufficiale. Alle 17.30, l’influencer e in questo caso testimonial Margherita Molinari, insieme al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e all’assessore Andrea Cintorino hanno dato il via alla festa con un benaugurante taglio del nastro insieme ai titolari Massimiliano Mazzoni e Simona Zampighi, e ovviamente tutto il team di Romagnola Profumi Ethos. Centinaia di persone hanno affollato fino a sera i 600 metri quadrati della struttura completamente ridisegnata, curiosando tra le meraviglie della cosmetica e della profumeria.