Rossi a Salotto blu: "Un nuovo welfare grazie alla cooperazione di comunità"

Il direttore di Confcooperative della Emilia Romagna, Pier Lorenzo Rossi, conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, ha descritto nuovi scenari della economia. "Dobbiamo prendere atto che esistono aree periferiche e collinari svantaggiate nei servizi - ha detto Rossi - come esistono servizi, ad esempio quelli rivolti agli anziani, che hanno costi ormai insostenibili per le famiglie .La cooperazione di comunità, raccogliendo in modo virtuoso e organizzato le risorse umane disponibili, costituisce una opportunità seria". La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 23 e 15.