Rottura nel rinnovo del contratto: gli operai agricoli preparano la protesta a Forlì

Dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, sancita nella nottata del 23 maggio scorso, è stato proclamato da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, uno sciopero per l’intera giornata di venerdì 15 giugno. "Riteniamo assolutamente inaccettabili le richieste delle controparti datoriali che renderebbero impossibile il rispetto della legge 199/2016 contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro - dichiarano Francesco Marinelli, Arturo Zani e Serena Balzani, Alessandro Scarponi e Alessandro Bandini, segretari generali territoriali di Fai, Flai e Uila -. L’introduzione di un salario minimo a 850 euro mensili (poco più di 5 euro all’ora) e la richiesta di cancellare l’orario giornaliero di lavoro, sono due esempi che denotano a nostro giudizio la chiara volontà di manomettere per via contrattuale la legge 199/2016 e di destrutturare l’attuale modello contrattuale agricolo”.

“Queste motivazioni registrate al tavolo nazionale - proseguono i segretari – sono sostanzialmente le stesse che ci hanno impedito dopo quasi due anni di rinnovare anche il contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Forlì –Cesena e Rimini, impedendo ad oltre 5.000 lavoratori del comparto di vedersi riconosciuto il diritto ad un nuovo contratto. Per queste ragioni, a questo tentativo di destrutturare il sistema contrattuale e mettere in discussione norme fondamentali per il settore, come la legge 199 per il contrasto al caporalato ci opporremo in maniera ferma e determinata”. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, lo sciopero nazionale si svolgerà con una manifestazione che si terrà a Forlì, con ritrovo alle 10 in corso della Repubblica 45 e con un corteo che si concluderà in piazza Saffi.