Salaroli continua nella sua espansione: ottavo punto vendita, apertura in viale Roma

In un momento reso particolarmente difficile dall'emergenza sanitaria ed economica creata dal contagio e dalla diffusione del Covid-19, Salaroli Spa, gruppo leader in Italia nel settore arredamento, guarda con fiducia al futuro e amplia i propri orizzonti. Dopo la recente acquisizione di Oggetti d’Autore, Salaroli consolida ulteriormente il proprio brand con la riapertura di Lorenz’arreda in viale Roma a Forlì, ottavo punto vendita del gruppo.

"Crediamo nel progetto casa"

Raggiante Monica Marchini, responsabile commerciale del gruppo: "L’apertura di Lorenz’arreda era prevista per metà marzo, tuttavia i recenti accadimenti l’hanno giocoforza fatta slittare, posticipandola al 18 maggio. Salaroli da sempre crede nel progetto casa e ancor più dopo un periodo come questo, che porta con sé un cambiamento senza precedenti. La casa diventa il punto di riferimento e il centro di tutto, tornando a essere quel luogo unico che accoglie e protegge. Stiamo a casa in famiglia, prendendoci cura di noi e dei nostri cari; per questa ragione il nostro focus è mirato alla soddisfazione di tali irrinunciabili esigenze"

Le offerte e i marchi

Zona living, cucina, zona notte, esterni e complementi d’arredo, queste sono le principali offerte di Lorenz’arreda, lo showroom con una storia ventennale alle spalle che il gruppo Salaroli vuol portare avanti e valorizzare, mettendo a disposizione di vecchi e nuovi clienti competenze e conoscenze consolidate, creando una vera e propria “sartoria” dell’arredamento. Ascolto delle esigenze e dei sogni del cliente, ricerca della migliore soluzione, cura del dettaglio e progettazione 3D sono i fiori all'occhiello per rendere perfetta qualsiasi casa grazie a lavorazioni e finiture particolari ed esclusive. Tanti i marchi d'arredamento tra cui Cassina, Edra, Rimadesio, Driade, Elmar.

L'azienda

SALAROLI Spa, azienda leader del settore e punto di riferimento in Emilia-Romagna con i suoi otto show room presenti a Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza, Bologna, Rimini e oltre 45 anni di storia consolidata, è una realtà dinamica in costante evoluzione, sempre attenta ai cambiamenti storico-sociali e impegnata nella cura e nella tutela del benessere e della salute di tutti coloro con cui collabora e interagisce ogni giorno.