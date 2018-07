Saldi, c'è ottimismo in Confesercenti. Ma la concorrenza dell'online fa paura

"La previsione è di riuscire a fare meglio dello scorso anno". Con l'incognita della concorrenza online, i negozianti del mondo reale si preparano alla stagione dei saldi estivi, che inizieranno sabato e proseguiranno per i successivi 60 giorni. L’Osservatorio economico di Confesercenti ha stimato una spesa media di 95 euro a persona, che potrebbe tradursi in un ammontare complessivo di vendite nella nostra regione pari a 323 milioni di euro. Inizialmente, lo sconto applicato dovrebbe oscillare mediamente tra il 30% e il 50%.

“C’è molta attesa per l’inizio di questi saldi - commenta Fabio Lucchi di Confesercenti forlivese - e la previsione è di riuscire a fare meglio dello scorso anno. Nella consapevolezza che per le nostre imprese resta forte la concorrenza del commercio on line. Una "modalità" imprenditoriale capace di condizionare le abitudini del consumatore e non solo, ma cui dovrebbe essere imposto di rispettare le stesse regole del mercato tradizionale".