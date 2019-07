Saldi al via dopo un maggio nero per colpa di pioggia e freddo. "Ma l'instabilità politica spaventa le famiglie"

Sabato scatta la stagione dei saldi estivi. E secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento, calzature e accessori in saldo poco meno di 218 euro, sostanzialmente in linea con le di previsioni di vendita dell'anno scorso. "Dopo una stagione primaverile non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi c'è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand", afferma il presidente di Federazione Moda Italia Forlì-Cesena e presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Forlì, Roberto Vignatelli.

"Il nostro settore, quello che rappresento, è stato fortemente penalizzato da un mese di maggio che, dal punto di visto climatico, ricorderemo come uno dei più piovosi e freddi - continua Vignatelli -. Gli effetti negativi di questa situazione sono stati, in sintesi, un mese nero per quanto riguarda le vendite di stagione. Ora speriamo di recuperare. I saldi, tenendo conto anche di previsioni di vendita pressoché in linea con quelle dell'anno scorso, continuano ad essere appetibili per i consumatori nonostante un contesto di concorrenza globale, o meglio di ‘dittatura digitale', capace di condizionare tutto, dalla filiera produttiva al modo delle persone di consumare e relazionarsi. Abbiamo chiesto l'introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività".

Vignatelli si dice preoccupato "anche da questo clima di incertezza e instabilità politica, che potrebbe finire per “spaventare le famiglie”, deprimendo i consumi. Inoltre non è un mistero, in quanto diventata una consuetudine peraltro contraria alla normativa vigente sulle vendite di fine stagione, che già da diversi giorni moltissime attività commerciali hanno “anticipato” i saldi, inviando messaggi alla clientela fidelizzata con l’offerta di sconti dedicati applicati sui capi di stagione. Anche quest’anno ribadiamo che la nostra associazione, su tutto il territorio Italiano ha continuato la propria opera di sensibilizzazione attraverso iniziative come "Saldi Chiari", "Saldi Trasparenti", "Saldi Tranquilli" per un comportamento corretto e trasparente a tutela dei clienti".

I principi per il corretto acquisto degli articoli in saldo