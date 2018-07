Saldi estivi, le previsioni di Confcommercio: ecco quanto spenderanno le famiglie

Al via i saldi estivi, circa 100 euro la spesa media pro capite. Ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

SALDI AL VIA: I CONSIGLI DEL CODACONS

"Dopo una stagione primaverile non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi c'è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand - commenta il presidente di Federazione Moda Italia Forlì – Cesena e presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Forlì, Roberto Vignatelli -. I saldi, tenendo conto anche di previsioni di vendita pressoché in linea con quelle dell'anno scorso, continuano ad essere appetibili per i consumatori nonostante un contesto di concorrenza globale, o meglio di ‘dittatura digitale', capace di condizionare tutto, dalla filiera produttiva al modo delle persone di consumare e relazionarsi".

"Abbiamo chiesto l'introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività. Ci lasciano quanto meno perplessi le dichiarazioni del presidente di Codacons, dichiarazioni anacronistiche e fuori luogo - conclude Vignatelli - tanto più che la nostra associazione non ha mai fatto mancare di pubblicizzare un “decalogo comportamentale” per i saldi ad uso dei cittadini e degli esercenti oltre ad aver attivato iniziative quali "Saldi Chiari", "Saldi Trasparenti", "Saldi Tranquilli"".