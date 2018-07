E' il momento dei saldi estivi, "Ecco come evitare le fragature": i consigli del Codacons

Saldi estivi in partenza anche in Emilia Romagna: gli sconti di fine stagione prenderanno il via sabato, "ma in regione le vendite non decolleranno". Lo afferma il Codacons, che ha condotto il consueto monitoraggio sulla propensione alla spesa dei consumatori durante il periodo di saldi. "Si registra anche in Emilia Romagna una generalizzata diffidenza da parte delle famiglie che inciderà sulla propensione all’acquisto - spiega l’associazione -. Si prevede una buona affluenza nelle vie dello shopping e nei centri commerciali nei primi giorni di saldi, ma sul lungo periodo le vendite deluderanno le aspettative dei commercianti, nonostante quest’anno la percentuale media di sconto sarà più elevata rispetto al 2017".

"Oramai i saldi non sono più un appuntamento atteso dalle famiglie e hanno del tutto perso il loro valore - spiega il presidente Carlo Rienzi - Oggi infatti i consumatori, grazie all'e-commerce, possono trovare articoli scontati tutto l'anno, e per acquistarli non devono nemmeno uscire da casa, basta un clic sul computer o sullo smartphone. Anche per questo gli sconti di fine stagione non esercitano più alcun fascino sui cittadini e andrebbero del tutto aboliti". Relativamente agli acquisti in saldo restano le prassi (sui prodotti in vendita, sul cambio, come sui pagamenti con carte di credito) e le norme usuali a partire dall’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Come ogni anno, infine, il Codacons mette in guardia i consumatori della regione da possibili fregature, e diffonde i consigli utili per fare acquisti in sicurezza durante i saldi:

Il vademecum