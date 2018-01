Tra tradizione e innovazione: al SapEur si scopre l'antica arte della pizza

Italia Paese della pizza? Certo, tanto più ora che quella napoletana è stata ufficialmente riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. E allora l’Italia potrebbe non avere una sua Nazionale dei pizzaioli, uno “squadrone” dei migliori interpreti di quest’arte? Ce l’ha eccome, è romagnola e sarà presente a SapEur, l a fiera del prodotto tipico, genuino e di qualità, dedicata alle tradizioni culinarie di tutt’Italia che da venerdì fino a domenica torna a insaporire i padiglioni fieristici di Forlì con la sua 16esima edizione abbinata anche quest’anno al Forlì Wine Festival, giunto alla quarta edizione.

Si tratta della Nip (Nazionale Italiana Pizzaioli), impegnata da anni nella promozione del concetto di qualità applicato non solo al prodotto pizza, ma ai diversi settori della ristorazione.Fondata da Dovilio Nardi, ristoratore forlivese con 35 anni di esperienza, e con sede principale proprio nel capoluogo romagnolo, è evoluta in NIPfood ed è attiva su tutto il territorio nazionale per offrire formazione professionale teorica e tecnica per pizzaioli e baristi, svolgere attività di ricerca qualità e sviluppo nel campo dell'alimentazione, fornire consulenza per aziende e privati, organizzare corsi amatoriali di cucina tradizionale, vegan, senza glutine e di qualificazione e aggiornamento su pizza, pane, pasta, pasticceria e bartending.

Non solo pizza, quindi. La storia di Dovilio Nardi e della Nip, infatti, è anche quella di una realtà che tra le prime in Italia ha portato avanti con convinzione un discorso e un progetto legato all’alimentazione biologica e naturale. Tradizione, cultura, artigianalità e costante innovazione: un unico filo conduttore che ha portato Nardi ad anticipare sensibilità e tendenze dell’alimentazione vegan e, soprattutto, gluten free, riuscendo a dimostrare ad ogni palato, che la dieta senza glutine non è sinonimo di rinuncia, restrizione, abbandono o perdita del gusto, ma significa stile di vita sano e corretta alimentazione. Un percorso che tende sempre avanti e che porta NIPfood a presentare proprio a SapEur, oltre a prodotti artigianali al kamut, vegan e senza glutine e a dare corpo a masterclass su pizza e semilavorati, nuovi progetti come quello legato al Farro Monococco. Dovilio Nardi e i suoi collaboratori vantano anche ben 6 Giunness World Record.

Il programma di eventi che NIPfood proporrà a SapEur

Venerdì

15.00 – 16.30 Presentazione semilavorati artigianali NIPfood

16.45 – 18.00 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

18.15 – 19.30 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

19.45 – 21.00 Degustazione semilavorati artigianali

21.15 – 22.30 Presentazione e Degustazione Prodotti KAMUT

Sabato

10.30 – 11.30 Masterclass di Pizza Vegan

11.45 – 13.30 Masterclass con semilavorati NIPfood

13.45 – 15.00 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

15.30 – 17.00 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

17.30 – 19.00 Presentazione e Degustazione Prodotti KAMUT

19.30 – 21.00 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood

21.15 – 22.30 Masterclass Pizza Vegan

Domenica

11.00 – 12.30 Presentazione e Degustazione Prodotti Gluten Free

13.00 – 14.30 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood

15.00 – 16.30 Nuovo progetto “Farro Monococco” di NIPfood

17.00 – 18.00 Masterclass Pizza Vegan

18.30 – 20.00 Presentazione e degustazione semilavorati artigianali NIPfood