La industriale Fusco a Salotto blu: "Le imprese sono abituate a fare a meno della politica"

Sara Fusco è titolare di Fpe, impresa collocata nella area industriale di Forlimpopoli che conta una ottantina di dipendenti. La azienda ha ottenuto importanti riconoscimenti a carattere nazionale per la qualità delle condizioni di lavoro interne e per la valorizzazione del lavoro femminile. Ospite di Salotto Blu, la trasmissione in onda su VideoRegione, Fusco ha descritto le strategie aziendali e le opportunità offerte attualmente dai mercati. A una domanda del conduttore Mario Russomanno sulla incidenza delle scelte politiche sulla economia, la imprenditrice ha risposto che "siamo abituati a fare scelte nelle quali la politica incide poco. Sia ai livelli locali, basti pensare alle lungaggini burocratiche, sia a quelli nazionali. Il lavoro ha tempi e modi diversi dalla politica, pur con il rispetto che si deve alle istituzioni". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.