Stangata sull'Iva: autoscuole in sciopero anche a Forlì

Mercoledì è in programma uno sciopero delle Autoscuole in tutta Italia per protestare contro l'introduzione dell'Iva al 22% sulle patenti. Lo rendono noto le associazioni di settore Unasca e Confarca. "Il cambio di regime fiscale sulle attività formative è stato deciso dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 79 del 2 settembre scorso - spiegano Unasca e Confarca -. Il Fisco ha infatti recepito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 marzo di quest’anno che nega che l’insegnamento delle autoscuole abbia gli stessi requisiti di scuole o università e che, perciò, debba essere sottoposto all’imponibilità Iva, chiedendo però un’integrazione delle dichiarazioni dei redditi sulle ultime cinque annualità fiscali aperte. L’esenzione IVA era in vigore dal 1972".

Unasca e Confarca puntano il dito sulla "difficile, se non impossibile, azione di recupero dell'aliquota Iva sugli ex allievi che hanno pagato quanto pattuito secondo i listini degli anni scorsi quando vigeva per legge l'esenzione"; in secondo luogo "sulle conseguenze sulla sicurezza stradale con il calo drastico delle ore di guida degli allievi nel rapporto tra budget previsto e aumento delle tariffe delle autoscuole". Lo sciopero coinvolgerà tulle le autoscuole del forlivese, con l'esibizione di un cartello che spiegherà il motivo della chiusura straordinaria.