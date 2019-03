Venerdì di sciopero per il settore Costruzione e Arredo: "Importanti percentuali di adesione"

Venerdì di sciopero per il comparto delle costruzioni e dell’arredo. La mobilitazione, proclamata dalle segreterie nazionali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, informano i sindacati, "ha riscontrato anche nel territorio di Forlì importanti percentuali di adesione a partire dalle aziende nel settore edile come quelle della nautica da diporto, del mobile imbottito, impiallacciatura legno e arredamento, presenti in numero consistente nel forlivese".

"Le adesioni più significative - viene comunicato - si sono avute nella Ferretti con la partecipazione dell’85% dei lavoratori, Alpi 70% e Formificio Romagnolo oltre il 50%. Buona anche l’astensione nei cantieri edili. Sì è inoltre svolta la manifestazione nazionale a Roma in Piazza del Popolo con la partecipazione di numerosi lavoratori provenienti da ogni parte del Paese come da Forlì".

La mobilitazione è stata indetta "per rivendicare il rilancio del settore attraverso gli investimenti necessari ad avviare e completare le opere incompiute; la messa in sicurezza dei territori, a partire dagli edifici pubblici, contro i rischi sismici ed idrologici; il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle aree urbane; la creazione di nuovi posti di lavoro nel pieno rispetto dei diritti contrattuali e di sicurezza e dei lavoratori; e il supporto alla piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore legno e industria in scadenza nel mese corrente".

"Con queste nostre iniziative, sciopero e manifestazione, vogliamo rivendicare al Governo, alle associazioni datoriali ed alle aziende il sostegno in tempi rapidi, l’attuazione delle nostre richieste per determinare l’avvio degli investimenti ed ottenere più lavoro, in migliori condizioni, per i lavoratori che rappresentiamo", concludono i sindacati.