"Vogliamo il rinnovo del contratto di lavoro": secondo sciopero in poche settimane

Sciopero di circa quattro ore lunedì mattina alla filiale di Forlì della Dometic Italia, multinazionale svedese che a Forlì produce componentistica per camper. "Hanno incrociato le braccia gli operai di Ugl e Cgil per il rinnovo del contratto interno", spiega il segretario provinciale di Ugl Metalmeccanici, Francesco Stavale, informando che si tratta del secondo sciopero in poche settimane. "Lobiettivo è trovare un accordo tra sindacati, azienda e Confindustria sul rinnovo del contratto, non più rinnovato da anni", prosegue Stavale.

"Dopo le iniziali promesse da parte aziendale - afferma il segretario provinciale di Ugl metalmeccanici - e in mancanza di una definizione pratica delle richieste avanzate ai tavoli di confronto, non ci è restato altro da fare che percorrere la strada dello sciopero per cercare di sensibilizzare ulteriormente la proprietà a facilitare l'atteso accordo per il rinnovo contrattuale interno. I lavoratori chiedono che le promesse per l'approdo ad un celere accordo vengano mantenute e come sindacato abbiamo fatto la nostra parte".

Sulla questione interviene anche Fabio Torelli della Fiom Cgil: "I lavoratori rivendicano un aumento dei salari e dunque del potere d’acquisto dei lavoratori stessi, notevolmente calato in questi anni di crisi. L’azienda, dopo mesi di incontri e discussioni, ha completamente rigettato la proposta di un accordo integrativo di secondo livello, sulla base di quello firmato negli anni precedenti la crisi, avanzata dalle organizzazioni sindacali e dalla Rsu Dometic. Il tutto nonostante gli utili conseguiti dall’azienda in quest’anno di forte produzione e nonostante i grandi sacrifici chiesti ai lavoratori durante gli ultimi anni per non rischiare di vedere delocalizzata altrove l’attività produttiva. Come Fiom-Cgil e Rsu siamo pronti a continuare la mobilitazione se Dometic non accetterà di riaprire la trattativa e di mettere in campo azioni concrete e tangibili".