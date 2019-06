Sciopero generale dei metalmeccanici, oltre 70 assemblee sindacali: da Forlì bus per Firenze

In questi giorni stanno si stanno ultimando i preparativi per lo sciopero generale dei metalmeccanici proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil, e Uilm Uil per venerdì. Nelle ultime settimane oltre 70 assemblee sindacali sono state svolte nelle fabbriche forlivesi, coinvolgendo circa quattromila lavoratori tra operai e impiegati metalmeccanici del territorio. Lo sciopero generale, di 8 ore, riguarda complessivamente circa 7 mila addetti a Forlì, impegnati in tutti i settori, dall'industria all'artigianato.

I lavoratori metalmeccanici sciopereranno in tutta Italia venerdì con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli per, spiegano i sindacati, "chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, i salari, i diritti. La decisione del sindacato di indire uno sciopero di 8 ore è determinata dalla sempre maggiore incertezza sul futuro vista la contrazione della produzione industriale, la perdita di valore del lavoro, l'aumento degli infortuni e dei morti sul lavoro. Lavoro, investimenti e crescita dei salari devono essere rimessi al centro dell’agenda politica".

Venerdì saranno tre le manifestazioni di metalmeccanici: una a Firenze, dove parteciperanno i lavoratori forlivesi e i metalmeccanici del Centro Italia; una a Milano, dove convergeranno impiegati e operai da tutto il Nord e una a Napoli, città coinvolta proprio in questi giorni dalla minaccia di chiusura dello stabilimento Whirlpool che metterebbe a rischio oltre i 440 dipendenti dell’azienda, anche 1500 lavoratori dell’indotto. "Il primo punto della piattaforma dei sindacati è il salario, vengono chiesti aumenti attraverso il rinnovo del contratto nazionale e viene chiesto allo Stato di rendere più progressiva la tassazione e ridurre le tasse ai ceti medio bassi", evidenziano da Fim Cisl, Fiom Cgil, e Uilm Uil. Da Forlì sono previsti pullman in partenza alle 6:30 dalla Fiera.