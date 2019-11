Scontrini elettronici, Confesercenti organizza un ciclo di incontri per conoscere le novità

Lo scontrino elettronico, o scontrino telematico, in vigore da dal primo luglio scorso per chi ha ricavi oltre i 400mila euro, dal primo gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali. Pertanto, da tale data tutti gli imprenditori dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. La memorizzazione e trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (Registratori Telematici). Il nuovo obbligo sostituisce la tenuta del registro dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria, sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente e introduce l’emissione del documento commerciale.

A seguito di questo nuovo adempimento la Confesercenti Provinciale Forlivese, nella sede di via Grado, 2 organizzerà dal 19 novembre una serie di incontri di approfondimento sulla trasmissione telematica dei corrispettivi rivolta alle imprese associate che usufruiscono dei servizi contabili messi a disposizione dalla Associazione. Per partecipare agli incontri che saranno gratuiti e pianificati per gruppi omogenei di attività economiche le imprese associate, nei prossimi giorni, verranno contattate telefonicamente per confermare la propria adesione a partecipare a uno dei vari incontri calendarizzati. Gli incontri, che saranno tenuti dal ragionier Gabriele Zoli responsabile Area Iva, saranno volti a chiarire le novità del nuovo adempimento e forniranno una serie di informazioni di carattere fiscale e tecnico, analizzando casi concreti, anche attraverso le domande poste dai partecipanti. Per rispondere alle richieste di carattere tecnico saranno presenti, di volta in volta, tecnici di aziende distributrici di registratori Telematici operanti nel nostro territorio.