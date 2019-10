Scoprire LinkedIn, tanti professionisti all'incontro-aperitivo di Cna

LinkedIn Italia conta più di 10 milioni di iscritti e, se utilizzato al meglio, permette agli utenti di poter ampliare la propria rete di conoscenze e crearsi opportunità lavorative vantaggiose. Stefania Milo, fondatrice di Format Communication, agenzia di marketing che si occupa di sviluppo commerciale per il mercato B2B tramite il web, ha affrontato il tema in maniera semplice, ma dettagliata, evidenziando gli aspetti da tenere in considerazione per sfruttare al meglio questo strumento: da come strutturare il proprio profilo personale a come entrare in contatto con potenziali clienti, approfondendo in maniera mirata anche alcune funzionalità avanzate di LinkedIn legate al mondo del business.

Un’iniziativa che da subito ha ottenuto ottimi riscontri: "Professione Professionista" ha concluso un fortunato ciclo di aperitivi martedì al ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli. Un percorso che ha visto protagoniste le quattro aree territoriali e che è stato accompagnato dalle competenze dei consulenti Cna, che hanno affrontato varie tematiche in modo da poter fornire ai professionisti strumenti ed informazioni utili per affrontare la propria attività con maggior consapevolezza.

“Il progetto nasce grazie a Cna Professioni Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, a sostegno di tutti i professionisti, ordinisti e non ordinisti: tramite questi incontri si è cercato di dare l’opportunità a tutti i partecipanti di esprimersi liberamente e di instaurare un dialogo aperto, diretto ed informale, così da poter espandere la propria rete di conoscenze e raccogliere le esigenze dei professionisti del territorio”, illustra Paola Scalzotto, presidente del coordinamento Cna Professioni Forlì-Cesena.