Scuola, alla Cisl consulenza e corso di formazione per il concorso per "direttore dei servizi generali ad amministrativi"

Sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre scorso è stato pubblicato il ddg 2015 del 20 dicembre con cui viene bandito il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso l’applicazione Polis (IstanzeOnLine), dal 29 dicembre al tutto il 28 gennaio, per una sola regione e per la copertura dei posti che risulteranno vacanti e disponibili nel triennio 2018/2021.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di una laurea (del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in Giurisprudenza, Scienze politiche, sociali o amministrative, Economia e commercio. In deroga ai titoli elencati, possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017 numero 205, abbiano maturato almeno tre interi anni di servizio (anche se non continuativi), negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore servizi generali ed amministrativi. Cisl Scuola Romagna ha organizzato un corso di formazione per affrontare la prova concorsuale che inizierà il giorno 5 febbraio a Forlì in Piazza del Carmine 21.

Per tutte le informazioni e assistenza per la compilazione della domanda di partecipazion è possibile contattare la sede della Cisl Scuola Romagna il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18.30 (cislscuola_forli@cisl.it; telefono 0543 454511); sede cesenate (via Renato Serra 15) il martedì e venerdì dalle 16 alle 18.30 e il giovedì dalle 9 alle 11.30 (cilsscuola_forli@cisl.it; telefono 0547 644611), sede di Rimini (Via Caduti di Marzabotto, 31) lunedì, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18 (mail cislscuola_rimini@cisl.it; telefono 0541 1860104) e sede di Ravenna (via Vulcano 70/80) il lunedì dalle 16 alle 18.30 e mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 (mail cislscuola_ravenna@cisl.it; telefono 0544 261840).