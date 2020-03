"Se le aziende non sono in grado di garantire la salute dei lavoratori si fermino subito". Il segretario della Fim Cisl Romagna, Riccardo Zoli, ha sue le parole del segretario nazionale del sindaco, Marco Bentivogli. "Come Fim Cisl Romagna sul tema Covid-19 ci siamo subito attivati con le nostre Rsu ed Rls per la verifica del rispetto delle procedure di sicurezza previste nelle aziende - afferma Zoli -. Ci stiamo rapportando costantemente con le nostre Rsu ed Rls per monitorare le situazioni nelle aziende al fine di garantire il rispetto delle procedure previste. Confidiamo che tutte le aziende garantiscano il rispetto delle procedure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 poiché, in caso contrario, attiveremo tutti gli strumenti disponibili per tutelare la salute dei lavoratori".