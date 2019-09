Fotografia, copyright e tutela della privacy al centro di un seminario di Cna

Si è tenuto martedì la direzione provinciale di Cna, un incontro tecnico organizzato da Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Forlì-Cesena, avente ad oggetto la normativa sul Diritto d’Autore e l’Opera Fotografica, su Immagini e Dato personale, sulla liberatoria ed informativa Privacy. Ospite dell’evento, l’avvocato Giulia Casacci, esperta di diritto delle nuove tecnologie e della privacy, la quale ha fornito una panoramica a 360° su argomenti il più delle volte trattati con superficialità dagli utenti e sui quali, invece, occorre prestare la massima attenzione.

"Ai molti imprenditori presenti - afferma Simona Pasini, presidente di Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Forlì-Cesena - è stata fornita una metodologia generale in grado di definire il perimetro ed il contesto di analisi, ogni volta che si presenta la necessità di affrontare le tematiche del copyright e della privacy, di avere gli strumenti per porsi in anticipo le giuste domande e districarsi tra orientamenti applicativi ed interpretativi non sempre uniformi".

Si sono affrontati i temi che riguardano le immagini (fotografie, opere fotografiche, criteri di distinzione, protezione ed utilizzo delle stesse) con particolare attenzione per il loro utilizzo e diffusione nel web (qualunque sia l’intendimento di utilizzo), la condivisione mediante “social network” ed il diritto d’autore nel contesto del mercato unico digitale. Alla chiarezza e concretezza dell’esposizione, si è aggiunto l’apprezzamento per i vari casi aziendali presentati, i quali hanno consentito agli imprenditori una ipotetico confronto con la propria posizione.