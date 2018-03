"La riforma del terzo settore": opportunità, obblighi e vantaggi

Ass.I.Pro.V. ODV, Centro di Servizi per il volontariato della Provincia di Forlì-Cesena, con il patrocinio della Comune di Forlì e con il contributo della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, vi invita a partecipare al seminario" La riforma del terzo settore. Decreti: opportunità, obblighi e vantaggi", che si svolgerà a Forlì, sabato dalle ore 9.30 all’Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna in Via Flavio Biondo, 6. Tale seminario, rivestirà una grande importanza in quanto tratterà le novità introdotte dal decreto legislativo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, che coinvolge tutti gli enti del Terzo Settore. Introduce Leonardo Belli, presidente di Ass.I.Pro.V., interverranno Mario Ansaloni (Regione Emilia Romagna), Maria Antonietta Stellati, presidente Co.Ge. Emilia Romagna, Rosanna D’Amore, dottore commercialista e Gilberto Bagnoli, vicepresidente di Ass.I.Pro.V. E' gradita la prenotazione alla partecipazione inviando mail ad info@assiprov.it