"Senza stipendio da due mesi", due apprendiste si dimettono: dipendenti di un supermercato in sciopero

I dipendenti dello Sma di Via Piolanti in sciopero mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, con presidio davanti al punto vendita. "Un film già visto - evidenziano Filcams Cgil, Fisasacat Cisl e Uiltucs Uil -. Da più di 2 mesi i dipendenti non percepiscono la propria retribuzione e sono ancora in attesa di ricevere le mensilità di maggio, giugno e della quattordicesima.Riteniamo che non ci sia più tempo da aspettare visto anche i precedenti ripetutesi negli ultimi 4 anni nel territorio forlivese che hanno visto la chiusura traumatica di tutti i negozi franchising a marchio Sma".



"Nelle settimane scorse 2 lavoratrici, entrambe apprendiste, hanno dovuto rassegnare le dimissioni per giusta causa in quanto la situazione non era per loro più sostenibile - viene spiegato -. I cinque lavoratori rimasti lamentano una gravissima situazione di difficoltà personale per il mancato ricevimento delle retribuzioni e di disagio a lavorare in un negozio semi vuoto con merce che non arriva e materiali che vengono portati via"



"A distanza di oltre un mese dalla prima richiesta di incontro ne EuroPIù ne tanto meno Sma hanno risposto alle nostre richieste di chiarimenti e di incontro per questo abbiamo sollecitato un urgente intervento delle istituzioni locali per convocare un tavolo di crisi con Sma e l’imprenditore titolare del negozio in franchising al fine di trovare una soluzione sia per il negozio che per i lavoratori qui occupati - viene riportato -. Per tanto in attesa del tavolo di confronto viene proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e 2 giornate di sciopero mercoledì e sabato con presidio davanti al negozio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 per informare la clientela di quello che sta avvenendo e per chiedere solidarietà alla cittadinanza".