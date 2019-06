Servizi alla casa: importante accordo per le imprese associate a Confartigianato

Confartigianato Termoidraulici e Bruciatoristi ha stretto un accordo con l’Associazione dei Tecnici Italiani del Freddo (ATF), che detiene la presidenza di tutte le associazioni europee della refrigerazione Area, per rappresentare al meglio la categoria dei Tecnici del Freddo. Questo l’obiettivo della collaborazione, su scala nazionale, raggiunto dalle due organizzazioni, che vogliono garantire una rappresentanza più efficace e un peso più significativo della categoria in tutte le sedi istituzionali a fronte dei numerosi cambiamenti normativi e tecnologici. Il consiglio della categorie “Servizi alla casa” di Confartigianato Forlì, guidato dal presidente Patrizio Rossi, assieme al vicepresidente Danilo Valbonetti, chiarisce il significato dell’accordo “questo atto si inserisce nella cornice di una più incisiva promozione della formazione, volta principalmente a un utilizzo consapevole dei gas climalteranti ma anche a un utilizzo più sicuro dei nuovi refrigeranti".

"Questi ultimi, se da una parte non hanno ripercussioni sull’ambiente, dall’altra lavorano ad alte pressioni, sono leggermente infiammabili e richiedono quindi una preparazione specifica da parte di tecnici e spesso anche degli utilizzatori finali. Non si può che accogliere positivamente questo accordo con ATF che intende rafforzare il grado di rappresentanza delle imprese artigiane - aggiungono -. Confartigianato Impianti conosce bene la sensibilità di ATF, che è quella di aggiornare tempestivamente i propri associati, sulle problematiche della formazione, sulle normative e certificazioni. Essa è presente in buona parte del mondo, per facilitare il lavoro dei frigoristi e di aumentare a tutti i livelli la professionalità dei tecnici del freddo e del condizionamento".

Tra gli altri componenti del consiglio di categoria forlivese, Quinto Biondi, Matteo Casadei, Marco Lega e Peter Panzavolta. Confartigianato Impianti, a livello nazionale, rappresenta oltre 15.000 imprese del settore. ATF unisce più di 1000 aziende di installazione, manutenzione e riparazione impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore rappresentando circa 9000 tecnici del freddo e del riscaldamento, con un volume d’affari complessivo di 950 milioni di euro. Questa sinergia potrà innalzare ulteriormente la qualità del servizio e la tutela dell’utente finale che si rivolge a personale qualificato e appositamente formato.