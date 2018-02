Promossi a pieni voti i servizi di Cna: il certificato di qualità arriva con un anno di anticipo

Importante risultato per i servizi Cna: a conclusione della visita ispettiva da parte di Cermet Kiwa, è stato recentemente rinnovato il certificato di qualità per i servizi paghe e fiscale. L’organismo di certificazione, tenuto conto del lavoro svolto per corrispondere ai requisiti richiesti dalla nuova norma Iso 9001-2015, ha ritenuto di concedere a Cna Forlì-Cesena, in anticipo rispetto alla scadenza programmata per settembre 2018, il certificato adeguato ai nuovi standard.

"Il conseguimento di questo obiettivo - afferma il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano - costituisce un riconoscimento dell’impegno e della professionalità dei nostri collaboratori. Cna Forlì-Cesena è certificata in qualità fin dal 1998 e siamo stati tra le prime Cna a certificarci. E solo noi abbiamo ottenuto il certificato con la nuova disciplina con l’anticipo di un anno; non sono cose che vengono regalate, c’è decisamente motivo di essere orgogliosi".

Entra nel dettaglio il responsabile dei servizi dell’associazione Viviano Gentilini: “la nuova norma Iso 9001-2015 rappresenta un passaggio importante per Cna Forlì-Cesena, in quanto mette particolarmente in risalto il valore dell’aspetto operativo con maggior coinvolgimento dei processi decisionali, rispetto alle procedure documentali da parte degli uffici. Tra i contenuti più significativi: l’analisi del contesto dell’organizzazione, la gestione dei rischi come approccio sistematico alla prevenzione, la leadership diffusa per il miglioramento della qualità, una maggiore snellezza documentale, l’enfasi sulla valutazione e lo sviluppo delle competenze del personale. La visita ispettiva è stata dettagliata e meticolosa, quindi l’esito così soddisfacente risulta particolarmente gratificante".

"Si tratta di un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione - conclude Napolitano - anche perché questa nuova struttura normativa è del tutto coerente con l’approccio al miglioramento continuo e alla responsabilità diffusa sul quale abbiamo sempre puntato. Abbiamo scelto la vicinanza alle imprese sul territorio, garantendo loro supporto e qualità. Ricordo che Cna Forlì-Cesena, con le sue 23 sedi capillarmente distribuite sul territorio e i suoi 304 collaboratrici e collaboratori, è la più grande società di servizi privata della nostra provincia. Gestiamo oltre 3.340 contabilità e 10.623 cedolini paga, oltre a numerosi altri servizi che spaziano dai più consolidati ai più innovativi. I nostri consulenti sono dei punti di riferimento importanti per la imprese associate, che in Cna possono trovare davvero risposte a 360 gradi”.