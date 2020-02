Il servizio ambiente e sicurezza di Cna sotto i riflettori nazionali sulle reti Rai

Il servizio ambiente e sicurezza di Cna Forlì-Cesena sarà sotto i riflettori nazionali, protagonista della trasmissione televisiva "Il posto giusto", che andrà in onda su Rai 3 domenica alle 13. Una troupe inviata appositamente a Forlì ha seguito la giornata tipo di una collaboratrice di Cna Forlì-Cesena, Valentina Nompleggio, 36 anni, ingegnere specializzata in sicurezza e salute in ambiente di lavoro. Dal brief mattutino in ufficio col responsabile del servizio ambiente e sicurezza Davide Ghetti, alla visita presso l’azienda associata Tecnomec di Forlì, vera eccellenza della nostra manifattura che da oltre 40 anni si occupa di lavorazioni di lamiere ad alta tecnologia e dà lavoro complessivamente a 42 addetti. Nello stabilimento moderno e funzionale, dotato di macchinari innovativi 4.0, sono state realizzate anche alcune suggestive riprese con un drone.

"È certamente una bella soddisfazione per tutti noi - afferma il direttore generale di Cna Forlì-Cesena, Franco Napolitano - il fatto che il nostro servizio ambiente e sicurezza sia considerato un’eccellenza a livello nazionale. Come Cna abbiamo sempre investito nelle competenze dei nostri collaboratori, inoltre lavoriamo a stretto contatto con le imprese costruendo per loro percorsi di miglioramento personalizzati in base alle diverse tipologie di impresa e alle varie esigenze".

Lo conferma Silvia Succi, Ceo della Tecnomec: "Noi crediamo nella sicurezza sul lavoro, e coerentemente investiamo molto da sempre. Tutti i nuovi importanti acquisti che abbiamo fatto in termini di macchinari sono mirati all’innovazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro. Un processo di crescita ed evoluzione continua, per il quale ci servono partner affidabili come Cna Forlì-Cesena".