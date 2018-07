Settore avicunicolo, il ministro Centinaio incontra Assoavi

Il senatore Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, durante un incontro avvenuto ieri al Mipaaf, a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone ha ascoltato le richieste presentate da una delegazione di Assoavi (Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli).

In merito, l’Associazione ha sottoposto alcuni punti nodali per il settore tra cui la riduzione della burocrazia che grava sulle aziende avicunicole, la reintroduzione dei voucher nel settore agricolo, e l’istituzione di una Cabina di Regia che coinvolga, oltre al Mipaaf, anche il Ministero della Salute. Ci sono poi la questione del mantenimento dei prelievi nei confronti di uova e ovoprodotti provenienti da Paesi terzi, l’esigenza di realizzare campagne educative per promuovere il consumo di uova e la necessità di imporre l’obbligo di indicare per esteso il paese di origine di produzione delle uova nelle piccole confezioni, anche se il prodotto è di provenienza comunitaria.