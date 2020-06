Settore benessere, "Non abbassiamo la guardia. Ma le procedure possono essere alleggerite"

Confartigianato ha avviato una serie di confronti con la Regione per valutare l’impatto delle procedure previste dai protocolli che disciplinano l’attività del comparto benessere. Come spiega il segretario di Confartigianato di Forlì, Marco Valenti, "a tre settimane dalla riapertura abbiamo avuto numerosi riscontri da parte degli imprenditori che operano nell’estetica e nell’acconciatura. L’esperienza maturata in questi giorni ha consentito di ricavare utili indicazioni, per proporre agli organi preposti in Regione uno snellimento delle procedure che disciplinano le diverse fasi dei trattamenti".

Le buone performance dell'Emilia Romagna, che ha visto una netta riduzione dei casi di Covid-19, fanno ben sperare in un percorso di normalizzazione, pur nel rispetto delle regole di sicurezza. Chiarisce ancora Valenti: "Non abbassiamo la guardia, mancano ancora le evidenze che possano confortare la tesi della perdita di potenza del Coronavirus, non vogliamo di certo mettere a rischio la salute di operatori e clienti, ma abbiamo potuto constatare la ridondanza di alcune procedure, che possono essere alleggerite, se non addirittura eliminate",

"Per questo abbiamo chiesto una revisione dei protocolli, per consentire agli imprenditori di lavorare con maggiore serenità - aggiunge -. A breve sapremo se le nostre istanze saranno accolte. Siamo certi che i professionisti del benessere stiano operando con grande scrupolo, per questo meritano fiducia e un allentamento delle rigide misure di sicurezza". Le regole contenute nei protocolli predisposti per ogni tipologia di attività lavorativa, testate in queste settimane, sono oggetto di un’attenta analisi da parte degli stessi imprenditori che, quotidianamente, si confrontano con il personale dell’Associazione suggerendo modifiche; l'obiettivo è quello di una razionalizzazione del lavoro, sempre nel rispetto della tutela della salute, obiettivo primario di tutti.