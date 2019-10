Si cercano "pionieri di impresa" per trasmettere conoscenze ai giovani

La Romagna dei giovani cerca Pionieri. I "pionieri d'impresa" sono manager, amministratori e imprenditori disponibili a condividere le proprie esperienze e scelte professionali e ad accompagnare gli studenti verso una partecipazione attiva ai piani di sviluppo del territorio. Nel progetto "Romagna Young: Costruttori di Futuro" sono coinvolti ragazzi (dai 16 ai 18 anni) delle scuole di secondo grado del territorio che lavoreranno per team su 7 ambiti tematici centrati nei percorsi di pianificazione per lo sviluppo locale. L'obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i giovani, in quando depositari dei linguaggi e delle metodiche che animeranno il futuro, nelle proposte per il territorio.

I ragazzi si relazioneranno con i Pionieri e i rappresentanti delle Istituzioni, formatori, esperti e imprenditori che li accompagneranno nell’elaborazione delle idee e nella formulazione delle proposte del team. I Pionieri rappresentano una risorsa importante di Know-how ed esperienza, capaci di accompagnarli verso la costruzione di dinamiche strategiche e sostenibili per lo sviluppo del territorio. È possibile candidarsi come "Pioniere d'impresa" compilando la scheda e inviandola all'indirizzo mail: occupazione@romagna.camcom.it