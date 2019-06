Sicurezza nei luoghi di lavoro, una campagna d'indagine dell'Ugl tra i giovani

Il futuro del mondo del lavoro, le prospettive per i giovani e il ruolo che oggi deve avere il sindacato in un settore profondamente mutato rispetto ai decenni passati. Questo lo scenario all’orizzonte e per affrontare al meglio la sfida l'Ugl lancia a livello nazionale, nelle principali piazze del Paese, una campagna di indagine tra i giovani, in particolare con un focus sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un’iniziativa che andrà in scena anche a Forlì giovedì grazie all’organizzazione di Ugl Giovani, col segretario Cristian D'Aiello e gli iscritti che saranno presenti con un gazebo informativo in Piazza Saffi 2 dalle 15.30 fino alle 19.30.

“Incontreremo i giovani e tutti i cittadini per conoscere la loro opinione su un tema così delicato”, spiega D'Aiello. L’Ugl Giovani è il dipartimento del sindacato che racchiude i giovani dai 18 ai 35 anni che si ritrovano nei valori dell’Unione Generale del Lavoro, una federazione indirizzata alla risoluzione delle problematiche scaturite dalla disoccupazione e dal disagio giovanile. "E noi, come Ugl, faremo la nostra parte per tutte le categorie, l'Ugl sta lavorando per presentare una proposta di legge , per l'insegnamento nelle scuole medie superiori della materia sicurezza nei luoghi di lavoro. Partecipate numerosi all’ incontro del 13 giugno, sarà un’occasione per conoscere le nostre proposte e la nostra attività quotidiana nei luoghi di lavoro ed a tutela degli iscritti", conclude Filippo Lo Giudice, segretario generale dell’ Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna.