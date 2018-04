Cade un pesante cassone di merce all'Electrolux, un'ora di sciopero per la sicurezza

E' la sicurezza all'interno dello stabilimento la ragione di uno sciopero di un'ora che si è svolto venerdì all'Electrolux, al termine di ogni turno lavorativo. La Rsu spiega che giovedì "si è verificato un mancato infortunio grave nel reparto magazzino, con un cassone carico di materiale caduto a terra dall'ultimo livello di una scansia e solo per puro caso di sotto non stazionavano lavoratori". Per i rappresentanti dei lavoratori è necessario capire che cosa non ha funzionato. Per questo è già stata convocata una riunione dei responsabili della sicurezza per analizzare l'episodio e prendere le adeguate contromisure.