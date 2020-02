Sindacati, Francesco Stavale nuovo segretario regionale dell'Ugl Metalmeccanici

Con un incarico affidatogli dal segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, il già segretario provinciale Forlì-Cesena della categoria, Francesco Stavale diventa il nuovo segretario regionale Emilia-Romagna di Ugl Metalmeccanici. Da Forlì il segretario generale territoriale Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, si è complimentato con Stavale e gli ha augurato "buon lavoro".

"Lavorerò per il rafforzamento della nostra sigla sindacale nelle fabbriche metalmeccaniche della nostra regione - afferma Stavale -, tenendo conto di tutte le realtà produttive provinciali grandi e piccole e di quelle che vantano anche un blasone aziendale nazionale ed internazionale, in un quadro di contingenza comunque difficile. Terrò fede all’impegno dell’Ugl di tutelare i diritti dei lavoratori in un quadro di confronto continuo con la classe politiche e amministrativa in un quadro di maggiori tutele del lavoro e delle categorie più deboli".

A capo delle tute blu dell’Ugl dell’Emilia-Romagna Stavale ringrazia il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Spera "per la fiducia accordatagli" e incassa il plauso del segretario generale territoriale Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna Lo Giudice: "Negli ultimi anni ha dimostrato con i fatti di essere un sindacalista autorevole e in grado di far crescere il nostro sindacato nelle aziende del settore metalmeccanico, è l’uomo giusto al posto giusto, avrà il nostro massimo supporto".