Sindacati, Serena Savini nuovo segretario generale del Nidil Cgil

Lunedì si è svolta l’assemblea generale del Nidil Cgil di Forlì (Nuove Identità di Lavoro), con i delegati che hanno eletto come segretaria generale della categoria Serena Savini, 33 anni. Subentra a Romano Cioccotorto, passato ad altro incarico, al quale il sindacato ha tributato un ringraziamento "per l’ottimo lavoro svolto nella tutela delle lavoratrici e lavoratori precari".

Savini è entrata in Federconsumatori nel 2011 dove ha svolto con giudizio positivo dell’associazione, attività di tutela verso i consumatori fino al 2017. Nel frattempo si è laureata in “Economia e Management delle Organizzazioni no profit e imprese cooperative” nel 2014. Nel 2018 e 2019 ha svolto l’incarico di supporto alle categorie acquisendo competenze dal settore pubblico a quello privato.