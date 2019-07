Aeroporto, la società: "Fatto tutto ciò che era richiesto dal bando. Ripristini completati. Puntiamo a nuove assunzioni e aumento di capitale"

Proseguirà "il cammino di dialogo intrapreso con il Ministero degli Interni", ma, viene rimarcato, "vi sono alcune scadenze che richiederebbero una risposta concreta e non la ricerca di tematiche burocratiche e tecniche volte a dilatare i tempi che causerebbero inevitabilmente la fine del progetto". Così Forlì Airport, la società che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale del Ridolfi, all'indomani del tavolo convocato dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, per fare il punto sulla dotazione organica del personale per la sicurezza anti-incendio dello scalo per poter riaprire lo scalo.

La società conferma in una dichiarazione ufficiale "l'intenzione di procedere alla riapertura dello scalo non appena saranno assicurati i servizi richiesti, nel rispetto della leale concorrenza fra operatori del settore, convinti che l’impatto per il tessuto economico locale sia tale da poter ampliamente remunerare l’impegno economico richiesto alle istituzioni ed anche alla società privata impegnata negli investimenti per l’avviamento". Viene chiarito inoltre "che la società ha fatto tutto ciò che era richiesto dal bando e dalla normativa di legge per avviare l’aeroporto ‘Ridolfi’" e "di aver eseguito tutte le opere di ripristino dei locali e degli impianti".

La società specifica di aver "acquistato tutti i macchinari richiesti dai requisiti e regolamenti, di aver assunto il personale previsto, di aver redatto tutta la documentazione richiesta e di aver già avviato i corsi di formazione per le persone che saranno assunte insieme alle ditte individuate per i servizi di Handling e sicurezza ed di aver negoziato contratti con vettori disposti ad utilizzare l’aeroporto di Forlì per la loro attività commerciale".

Nel corso della riunione, la FA srl "ha apprezzato l’iniziativa del sindaco, in continuità con il suo predecessore, e l’univoco intento condiviso da tutte le forze politiche, dagli assessori del Comune di Forlì, dalle sigle sindacali per affrontare il problema del servizio antincendio dell’aeroporto, che è divenuto critico per la riapertura del ‘Ridolfi’". Viene sottolineato che "i rappresentanti di Enac e il rappresentante del Ministero dei Trasporti hanno precisato che già nel dicembre del 2018, Enac aveva proposto il reinserimento dell’aeroporto di Forlì nella tabella A e nel mese di maggio del 2019, la Regione Emilia Romagna aveva dato il parere favorevole nonché lo stesso Ministero dei Trasporti aveva trasmesso al Ministero degli Interni il proprio nulla osta al reinserimento in tabella A dell’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì".

"Ciò nonostante è evidente che l’atto finale spetti al Ministero degli Interni in quanto la società FA srl ha sottoscritto la convenzione per la concessione dell’aeroporto che è uguale per tutti gli aeroporti italiani che usufruiscono dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con costi a carico dello Stato", viene illustrato. La società FA, costituita con lo scopo di riaprire l’aeroporto di Forlì, "ha già preso impegni e investito alcuni milioni di euro per rendere l’aeroporto funzionale, rispondente ai requisiti della certificazione Enac e vorrebbe procedere con nuove assunzioni ed anche lanciare un nuovo aumento di capitale per far partire nuovi progetti che rendano anche più attrattivo il ‘Ridolfi’ per il traffico passeggeri, che sarà il suo core business, ma anche per sfruttare le sinergie uniche del polo aeronautico forlivese, creando elementi distintivi che lo rendano sempre più integrabile nella rete aeroportuale nazionale e regionale".