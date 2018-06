Sma di via Venturini, i sindacati: "Impegni assunti non rispettati"

Nei giorni scorsi si è svolto quello che potrebbe essere stato l’ultimo incontro con la direzione di Sma in merito al futuro del negozio di Via Venturini e su tutte le spettanze arretrate dei lavoratori. Una vertenza che va avanti ormai da 2 anni, che ha visto la chiusura dei locali nel febbraio del 2017 e i lavoratori senza retribuzione da dicembre 2016. "Nel tavolo in Provincia la direzione di Sma si è presentata nuovamente senza nessuna garanzia di riapertura di quel punto vendita, senza nessun valido progetto e formalizzando la loro intenzione di non rispettare quanto concordato in questi anni", affermano i sindacalisti Raffaele Batani (Filcams Cgil), Matteo Fabbri (Fisascat Cisl) e Annalisa Pantera (Uiltucs Uil).

"Infatti, per tutelare il proseguimento dell’attività e la salvaguardia dei locali, Sma ha sempre garantito un suo intervento diretto in caso di inadempienza da parte del titolare del franchising e a tutela dei lavoratori qui occupati in merito alle retribuzioni non percepite, al Tfr maturato e agli eventuali contributi non versati sottoscrivendo anche un verbale del 24 aprile del 2017 in sede Istituzionale nella sede del Comune di Forlì davanti al vice sindaco - proseguono i sindacalisti -. i risulta non comprensibile l’atteggiamento di Sma visti i tanti impegni assunti e proclami fatti che, così facendo, dimostra tutta la leggerezza con cui a gestito la vertenza per la riapertura dei locali di Via Venturini e per salvaguardare le spettanze dei lavoratori. Noi non ci stiamo ad accettare la chiusura di un negozio che fino al 2015 aveva un andamento sostenibile economicamente e che dava un ottimo servizio ad un quartiere, e pretendiamo il rispetto degli impegni assunti sulle spettanze dei lavoratori".