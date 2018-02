Spi Cgil, nuovo segretario generale: è Marzia Abbonizio

L'assemblea generale dello Spi Cgil di Forlì, che si è riunita venerdì mattina, ha eletto alla carica di segretario generale Marzia Abbonizio. Erano presenti Bruno Pizzica, segretario generale Spi Emilia Romagna: Patrizia Ghiaroni della segreteria regionale Spi; Paride Amanti, segretario generale della Cgil di Forlì; e Dealma Mengozzi della segreteria dell Cgil mercuriale. Abbonizio, nata a Forlì, succede a Giuseppe Pasotti il quale ha rimesso il mandato in osservanza alle norme regolamentari e statutarie interne dello Spi Cgil. Abbonizio milita nel gruppo dirigente della Cgil forlivese dal 1990; ha ricoperto svariati incarichi categoriali, territoriali e confederali. Dopo aver guidato la Filcams e la Flai di Forlì, nel 2015 è entrata nella segreteria territoriale dello Spi Cgil. Pasotti, ha svolto per la Cgil diversi incarichi di prioritaria responsabilità e per 8 anni ha ricoperto l’incarico di segretario generale dello Spi Cgil Forlì. "E' riuscito, durante il suo mandato, a creare un rinnovato gruppo dirigente e un riconoscimento forte, anche Istituzionale, dello Spi Cgil", evidenzia l'assemblea generale, che esprime "un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto".