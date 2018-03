Al via dalle Terme della Fratta la stagione dedicata al cicloturismo

Al Grand Hotel Terme della Fratta è partita la stagione termale 2018 dedicata al cicloturismo con il gruppo dell’associazione ciclistica "Vmc Rheinfall" della Svizzera. Il gruppo, composto da 25 uomini, festeggia il decennale e dal 2008 non ha più mancato appuntamento alle Terme della Fratta. L'associazione si dice "innamorata" del territorio per "la posizione strategica (si esce dall’Hotel e andando a destra la strada incomincia a salire in collina, andando a sinistra c’è la pianura fino al mare percorrendo lunghi tratti della Nove Colli) tutti percorsi belli e panoramici, una bella natura incontaminata".

Inoltre, aggiungono, c'è "la possibilità di poter usufruire del rientro in hotel fino alle ore 23:00, delle terme, dei massaggi e della splendida piscina termale che tonifica e rilassa la muscolatura: tutte proprietà che aiuta tantissimo la ripresa dopo uno sforzo sportivo". Apprezzamenti sono stati espressi per la cucina di chef Fabio, "che tutti i giorni soddisfa la gola e le nostre esigenze sportiv"e. Senza dimenticare "la possibilità di poter visitare tante splendide cantine di qualità con degustazione dove è anche possibile l’acquisto".

"Insomma la Romagna, partendo dalla costa fino agli splendidi Borghi antichi dell’entroterra, è meravigliosa e tutta da scoprire - concludono -. A questo gruppo faranno seguito diversi altri svizzeri, tedeschi, austriaci e, per la prima volta quest’anno, anche un gruppo francese". Questa primavera sono programmate oltre 2000 presenze di cicloturisti a Fratta Terme.