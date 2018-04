Start Romagna cerca autisti per possibili future assunzioni

Start Romagna sta ricercando autisti allo scopo di formare una graduatoria cui attingere per eventuali future assunzioni. Sedi possibili di lavoro: Rimini , Ravenna, Forlì, Cesena. Tutte le informazioni utili (bando e domanda di partecipazione) sono disponibili sul sito www.startromagna.it nella sezione "Lavora con Noi". Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno possedere i requisiti previsti dal bando e far pervenire domanda esclusivamente on-line utilizzando la modulistica allegata al bando di selezione e seguendo la procedura indicata nel bando, entro e non oltre le ore 12 del 23 maggio.