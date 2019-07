Start Romagna, il 2018 si chiude con un utile di quasi 600mila euro. Cambio al vertice nel cda

L'assemblea dei soci di Start Romagna ha approvato a maggioranza il bilancio 2018 della società, che chiude con un utile di 588.569 euro. E' il quinto anno con esito di bilancio positivo per l'azienda di gestione del Trasporto Pubblico della Romagna, che vede un ricambio al vertice. Il presidente Marco Benati, col consiglio di'amministrazione uscente, completa positivamente il proprio percorso passando il testimone al nuovo presidente Roberto Sacchetti e ai consiglieri di fresca nomina (insieme ai confermati Rita Turci e Paolo Paolillo). Tra i consiglieri Barbara Rossi e Simona Arpinati. Nel colleggio sindacale Chiara Buscalerri (presidente), Guido Camprini e Eraldo Zamagna (in qualità di membro effettivo) e Sabrina Bonelli e Paolo Gasperoni (in qualità di membro supplente).